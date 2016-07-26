Кинотеатр "Спутник" реконструируют

Фото: m24.ru

Кинотеатр "Спутник" планируют реконструировать. Осуществить идею предлагается в рамках реализации проекта ТПУ "Лефортово", сообщает Агентство "Москва".

В составе ТПУ также планируется строительство пересадочного комплекса, который будет объединен с подземным пешеходным переходом и вестибюлем станции метро "Лефортово". Комплекс будет включать в себя технологические помещения, переходы, торговую зону, пункт проката коньков и кафе. Кроме того, на территории ТПУ запланировано строительство жилого комплекса с подземным паркингом.

Общая площадь объектов строительства ТПУ "Лефортово" превысит 30 тысяч квадратных метров.

В рамках строительства ТПУ на юго-востоке города будет реконструирована прилегающая транспортная сеть. Будет расширена улица Солдатская, на ней построят безопасные заездные карманы на остановках общественного транспорта.

Около ТПУ планируют разбить сквер, в котором зимой будет каток, а летом – спортивная площадка. По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, строительство ТПУ начнется в следующем году, а закончится в 2018.

Ранее m24.ru сообщало, что до 2020 года в Москве планируют открыть 271 транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Первые из них обещают запустить уже в 2018 году. В феврале этого года власти выставят на конкурс проекты первых ТПУ – "Лефортово", "Парк Победы", "Рассказовка" и "Селигерская".