Переходы 96 станций метрополитена отремонтируют в этом году

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

В 2015 году планируется отремонтировать подуличные переходы 96 станций метро, сообщил журналистам первый замначальника столичной подземки Юрий Дегтярев.

Помимо этого, по его словам, планируется разработать проекты по оставшимся 88 станциям, где должны заменить покрытия полов и стен, светильники, гидроизоляцию, а также кассовые окна. Запланирован и ремонт фасадов станций, включая благоустройство прилегающих территорий.

"Мы полностью отремонтируем пассажирскую инфраструктуру, чтобы придать ей тот вид, который заслуживает московский метрополитен в XXI веке. Кроме того, в рамках ремонта вестибюлей будут также заменены кассовые окна. Мы хотим, чтобы наши станции, сохранив свое культурно-историческое лицо, получили новое современное сияние", – сказал Дегтярев.

Напомним, столичные власти запланировали в 2015 году провести капитальный ремонт в переходах Москвы. Лестничные сходы в них оборудуют теплыми ступенями. Под ступеньками проложат эклектические кабели, благодаря которым лестницы будут нагреваться автоматически при минусовой температуре. Подогрев позволит избежать обледенения ступенек, что уменьшит травматизм москвичей при сильных снегопадах.

Как изменятся подземные переходы метро

Кроме того, московская подземка избавляется от старых ларьков в пешеходных переходах рядом со станциями метро. На их месте должны появиться стильные, удобные для горожан торговые конструкции.

Работы по демонтажу старых павильонов прошли и в переходе у станции "Марьино". Раньше в ларьках торговали и нижним бельем, и эротической литературой. При этом там не было ни кассовых аппаратов, ни сертификатов качества.

Кроме того, свои арендные издержки коммерсанты перекладывали на покупателей, завышая цены на товары, потому что чаще всего павильоны были в субаренде.

Теперь правила изменились, и право торговать в новых торговых точках получат только арендаторы. Также были выработаны и требования к дизайну павильонов.

"Торговые точки будут отличаться наличием видеонаблюдения, водоснабжения, кондиционеров. Пассажиры смогут зайти в них и, например, примерить товар. Все будет как в торговых центрах", – отметил начальник службы внешних связей метро Иван Осташко.

В переходах метро будет запрещено продавать скоропортящиеся продукты питания и ювелирные изделия, сообщала ранее замглавы столичного департамента транспорта Алина Бисембаева.

"В мае 2015 года пройдут аукционы на право аренды торговых площадей в переходах метро. Будет механизм прямой аренды, чтобы нельзя было передавать в субаренду точки торговли", – подчеркнула Бисембаева. Она добавила, что средняя стоимость квадратного метра для торговли в метро должна быть 15-16 тысяч рублей.