При реконструкции Театра на Таганке сохранят гримерку Высоцкого

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Гримерку Владимира Высоцкого и кабинет Юрия Любимова сохранят при реконструкции Театра на Таганке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

По его словам, на реконструкцию здания театра уйдет не менее трех лет. Печатников подчеркнул, что работы предстоят масштабные и сложные: придется не только реставрировать здание, но и укреплять его конструкцию.

"При этом для нас важно и принципиально сохранить гримерную Владимира Семеновича Высоцкого и кабинет Юрия Петровича Любимова. Эти помещения сохранят свой вид", - сказал добавил заммэра.

Напомним, что в начале марта директором Театра на Таганке стала актриса Ирина Апексимова, которая также является директором Театра Романа Виктюка (с 2012 года). На этом посту она сменила Владимира Флейшера.

На днях в столице завершилась реставрация дома культуры имени Русакова на Стромынке. Обновленный памятник столичного авангарда осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и режиссер Роман Виктюк, театр которого переедет в здание ДК.