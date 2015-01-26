Электротеатр "Станиславский" станет современным культурным центром – Капков

Фото: stanislavskydrama.ru

26 января открывается обновленный элетротеатр "Станиславский". Основным нововведением площадки станет то, что ее фойе превратится в открытое пространство с книжной лавкой, кафе и бесплатным Wi-Fi. Об этом на пресс-конференции сообщил худрук электротеатра Борис Юхананов, передает корреспондент M24.ru.

"В нашем открытом фойе может продолжаться открытая жизнь города. Будет работать кафе, книжная лавочка, с утра люди смогут прийти сюда, посидеть, воспользоваться Wi-Fi. Можно будет общаться, работать за компьютером", – отметил Юхананов.

Помимо спектаклей, в электротеатре планируется проводить концерты и выставки. В театральном дворике, который собираются открыть летом, будут проходить фестивали, спектакли уличных театров, выставки стрит-арта и многое другое.

"Здание, которому в этом году исполняется 100 лет, трансформировалось в современный театральный культурный центр. Это будет не только настоящий большой репертуарный театр, но и театральная лаборатория. В каждом театре есть свой художественный руководитель, и систематизировать их работу невозможно. Главное – инициатива на местах. Мы – за то, чтобы театры работали не только с 19.00, а их фойе использовались в дневное время в других целях - например, под кафе, лавки или что-то еще", – сообщил корреспонденту M24.ru глава департамента культуры Сергей Капков.

Фото: stanislavskydrama.ru

Что касается внешнего облика театра, то он так же капитально обновлен – например, здесь больше нет итальянской сцены-коробки. Зато появился зал-трансформер, который будет меняться от спектакля к спектаклю.

"Наш зал-трансфорер дает возможность представить все разнообразие режиссерского искусства. Каждый сантиметр этого зала может стать сценой, а может – зрительским местом. Например, Ромео Кастеллуччи полностью освободит зал от зрительских кресел. Спектакль будет начинаться в фойе. А в опере "Сверлийцы", премьера которой состоится в июне, зал будет продольным", – пояснил худрук электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов.

Старые спектакли из репертуара театра убраны, но труппа осталась прежней. Основная идея обновленного театра – представить на сцене постановки самых разных режиссеров.

Напомним, в честь открытия театра на фасаде здания устроят световое 3D-шоу "Электрофасад".

Открытие театра – в 20.00.

Фото: stanislavskydrama.ru