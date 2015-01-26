Электротеатр "Станиславский" станет современным культурным центром – Капков

Фото: stanislavskydrama.ru
26 января открывается обновленный элетротеатр "Станиславский". Основным нововведением площадки станет то, что ее фойе превратится в открытое пространство с книжной лавкой, кафе и бесплатным Wi-Fi. Об этом на пресс-конференции сообщил худрук электротеатра Борис Юхананов, передает корреспондент M24.ru.
"В нашем открытом фойе может продолжаться открытая жизнь города. Будет работать кафе, книжная лавочка, с утра люди смогут прийти сюда, посидеть, воспользоваться Wi-Fi. Можно будет общаться, работать за компьютером", – отметил Юхананов.
Помимо спектаклей, в электротеатре планируется проводить концерты и выставки. В театральном дворике, который собираются открыть летом, будут проходить фестивали, спектакли уличных театров, выставки стрит-арта и многое другое.
"Здание, которому в этом году исполняется 100 лет, трансформировалось в современный театральный культурный центр. Это будет не только настоящий большой репертуарный театр, но и театральная лаборатория. В каждом театре есть свой художественный руководитель, и систематизировать их работу невозможно. Главное – инициатива на местах. Мы – за то, чтобы театры работали не только с 19.00, а их фойе использовались в дневное время в других целях - например, под кафе, лавки или что-то еще", – сообщил корреспонденту M24.ru глава департамента культуры Сергей Капков.
Фото: stanislavskydrama.ru
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Что касается внешнего облика театра, то он так же капитально обновлен – например, здесь больше нет итальянской сцены-коробки. Зато появился зал-трансформер, который будет меняться от спектакля к спектаклю.
"Наш зал-трансфорер дает возможность представить все разнообразие режиссерского искусства. Каждый сантиметр этого зала может стать сценой, а может – зрительским местом. Например, Ромео Кастеллуччи полностью освободит зал от зрительских кресел. Спектакль будет начинаться в фойе. А в опере "Сверлийцы", премьера которой состоится в июне, зал будет продольным", – пояснил худрук электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов.
Старые спектакли из репертуара театра убраны, но труппа осталась прежней. Основная идея обновленного театра – представить на сцене постановки самых разных режиссеров.
Напомним, в честь открытия театра на фасаде здания устроят световое 3D-шоу "Электрофасад".
Открытие театра – в 20.00.
Фото: stanislavskydrama.ru
В 1935 году по соседству открылась оперно-драматическая студия Константина Станиславского – экспериментальная лаборатория, которая должна была стать местом практического воплощения его системы.
После смерти Станиславского в 1938 году студию возглавил его ученик Михаил Кедров. В 1946 году студия была преобразована в Оперно-драматический театр имени Станиславского. Всего два года спустя, в 1948-м году, оперное отделение было упразднено, театр стал драматическим, а еще два года спустя переехал в здание бывшего кинотеатра "Арс".
В период между 1950 и 1963 годами театр возглавил еще один ученик Станиславского, актер и педагог Михаил Яншин. В 1963 году театр возглавил режиссер и историк театра Борис Львов-Анохин, во многом продолживший усилия Яншина.
В 1970-е годы театр переживал кризис, который завершился в 1977 году с приходом на должность главного режиссера Андрея Алексеевича Попова. С 1980 по 1989 года театр возглавлял Александр Товстоногов.
Автор программы обновления и сегодняшний худрук театра - Борис Юхананов, режиссер, теоретик театра и педагог, ученик Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева. В июле 2013 года Борис Юхананов возглавил театр по итогам конкурса концепции развития драматического театра имени Станиславского, проведенного департаментом культуры.