25 октября 2013, 15:03

Общество

На месте рынка "Садовод" появятся торговый центр и современный паркинг

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с реконструкцией рынка "Садовод" на 14-м километре МКАД. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Концепцию развития рынка разработал его арендатор. На данном участке построят новый торговый центр "Птичий рынок" общей площадью 42889 квадратных метров, включающего в себя торговые помещения и автостоянку на 800 машино-мест.

Торговый центр появится на месте сноса существующего "Птичьего рынка". Его сделают максимально удобным и комфортным для посетителей. Кроме того, на месте сноса существующих административных зданий будет построен отдельно стоящий трехэтажный капитальный паркинг на 1887 машино-мест.

Также будет построено трехэтажное здание оптово-розничного рынка "Садовод" общей площадью 97 тысяч квадратных метров.

В рамках проекта все строящиеся объекты будут обеспечены подъездными путями.

