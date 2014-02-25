В подмосковном Королеве восстановят Дом Стройбюро

Дом Стройбюро в Королеве восстановят

Дом Стройбюро в подмосковном городе Королев восстановит благотворительный фонд. После реконструкции там появится центр русского языка, церковно-приходская школа и музей Болшевской трудовой коммуны, сообщает телеканал "Москва 24".

Изначально здание планировали снести, однако позже выяснилось, что оно является одним из крупнейших памятников архитектуры конструктивизма. В январе нынешнего года дом получил охранный статус.

Дом Стройбюро находится в историческом микрорайоне Костино. Он был построен еще в 20-30-е годы прошлого века. В настоящее время здание полностью разрушено. В конце 2013 года под несколькими слоями обоев строители обнаружили уникальную роспись. Настенная композиция художника Василия Маслова появилась в доме еще в начале XX века. Долгое время она считалась утраченной.

Рисунки нашли после очередного пожара, когда от мокрых стен начали отходить штукатурка и обои.