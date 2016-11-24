Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 ноября 2016, 16:40

Общество

Более 10 домов отремонтируют на Соколе

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Москомэкспертиза согласовала ремонт 13 жилых четырехэтажных домов в районе Сокол, сообщает пресс-служба ведомства. Все здания находятся на Светлом проезде.

Строителям предстоят работы по ремонту швов кирпичной кладки, замене стальной кровли, восстановлению балконных плит и реконструкции инженерных сетей.

Кроме того будет проведен ремонт подъездов – стены и потолки тамбуров и лестничных клеток заново покрасят, полы выложат керамической плиткой, а также заменят перила и ограждения.

Главное

