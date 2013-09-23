Новую подсветку включат на Никольской улице в центре столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти объявили конкурс на создание архитектурно-художественного освещения зданий и сооружений, расположенных на Никольской улице.

Как следует из документа, опубликованного на портале госзакупок, победители аукционов должны установить электрооборудование, лампы, светильники, прожекторы, а также специальное оборудование для автоматизированной системы управления освещением.

В техническом задании сказано, что новую подсветку на Никольской улице получат, в частности, здания: д. 5/1, с.1; д. 7-9, с. 4; д. 7-9, с. 6; д.11; д.13; д. 15; д.17; д.19; д.21; д.3 (Казанский собор); д.4 и д.4/5.

На эти работы город готов потратить почти 133 миллиона рублей.

Напомним, с 10 августа Никольская улица стала полностью пешеходной. Улицу приспособили для передвижения людей с ограниченными возможностями. Для них сделали пандусы, съезды, спуски в подземные переходы. При этом обновленная улица сохранила свой исторический облик.

А на шестнадцати зданиях на Никольской улице уже включили новую архитектурно-художественную подсветку.