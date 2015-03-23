Детский магазин на Лубянке откроют 31 марта

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

31 марта откроют "Центральный детский магазин на Лубянке", сообщили М24.ru в компании-застройщике "Галс-Девелопмент".

Торжественная церемония открытия самого большого детского торгового комплекса в мире начнется в 19.00. Гостей вечера ждет развлекательная программа, красочное шоу с выступлениями популярных артистов и детских музыкальных коллективов.

Президент компании "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин отметил, что этого дня с нетерпением ждали несколько поколений москвичей и даже жителей регионов России. "Мы с радостью и гордостью за проделанную работу объявляем дату открытия "Центрального детского магазина" на Лубянке. Приглашаем родителей с детьми посетить наш "храм детства" и стать участником увлекательного путешествия в сказочный мир", – сказал он.

Это "путешествие" легло в основу световых шоу "История России" и "Природа России". По сценарию, двое детей попадают в волшебную страну, где их ждут удивительные приключения, полет в космос, плавание на корабле Петра I и посещение балетного спектакля. Благодаря этому, герои, а вместе с ними и гости "Детского мира", узнают много интересного из географии и истории России.

Посетители смогут увидеть, какие игрушки продавались в магазине в 1960-1990-х годах. Они будут представлены на выставке в "Музее детства". Для детей будут работать интерактивные зоны с обучающими и развлекательными программами.

Планируется, что детский магазин на Лубянке ежедневно будет принимать более 50 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад в историческом фундаменте обнаружились трещины. В связи с этим были разработаны серьезные меры по повышению устойчивости здания и его безопасности. "В ходе выполнения работ удалось равномерно распределить нагрузку всей конструкции здания на фундаментную основу", – сообщали в девелоперской компании. При реставрации здания проводился постоянный геотехнический контроль окружающей застройки, станции метро и расположенного рядом коллектора. Сегодня их устойчивости ничто не угрожает.

В обновленном здании магазина будут организованы входы со всех четырех фасадов – со стороны Лубянской площади, Театрального проезда, улиц Рождественка и Пушечная.

Общая торговая площадь универмага после реконструкции увеличится с 50 до 73 тысяч квадратных метров. Кроме огромных монументальных механических часов там появятся уникальные витражи по иллюстрациям Ивана Билибина и Аристарха Лентулова.