22 марта 2016, 16:30

Общество

"Центральная ППК" отремонтируют 14 железнодорожных остановок

Фото: ТАСС/Павел Смертин

В 2016 году Центральная ППК планирует реконструировать 14 остановок на железной дороге, сообщает пресс-служба ведомства.

Ремонтные работы ожидают следующие остановочные пункты:

  • Коломенское;
  • Текстильщики;
  • Яуза;
  • Солнечная;
  • Трикотажная;
  • 73км;
  • Одинцово;
  • Чкаловская;
  • 33 км;
  • Фрязино-Пассажирское;
  • Бахчиванджи;
  • Виноградово;
  • Алабино;
  • Валентиновка.

Модернизация ждет и три вокзала – Сасово, Луховицы и Ряжск. Реконструкция подразумевает замену конструктивных элементов платформы по проекту, соответствующему всем современным требованиям по доступности, безопасности и комфорту.

Планируется заменить ограждения и покрытия платформ, заменить до 50 процентов конструктивной части платформы, установить или отремонтировать лестничные сходы, навесы и помещения билетных касс.

Кроме этого "Центральная ППК" в текущем году установит 15 модульных туалетов на остановочных пунктах и оборудует пассажирские платформы станций Быково и Бескудниково в соответствии с требованиями доступности маломобильных групп граждан.

Ранее m24.ru сообщало, что на железнодорожных остановках в Москве, Подмосковье и других регионах до конца года установят 57 туалетных модулей.

В августе на территории Московской области в полосе отвода железной дороги и прилегающей к остановочным пунктам территории были расположены 92 туалетных комплекса. При этом 73 из них открыты, а 19 – закрыты в связи с ремонтными работами.

