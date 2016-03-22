"Центральная ППК" отремонтируют 14 железнодорожных остановок

Фото: ТАСС/Павел Смертин
В 2016 году Центральная ППК планирует реконструировать 14 остановок на железной дороге, сообщает пресс-служба ведомства.
Ремонтные работы ожидают следующие остановочные пункты:
- Коломенское;
- Текстильщики;
- Яуза;
- Солнечная;
- Трикотажная;
- 73км;
- Одинцово;
- Чкаловская;
- 33 км;
- Фрязино-Пассажирское;
- Бахчиванджи;
- Виноградово;
- Алабино;
- Валентиновка.
Модернизация ждет и три вокзала – Сасово, Луховицы и Ряжск. Реконструкция подразумевает замену конструктивных элементов платформы по проекту, соответствующему всем современным требованиям по доступности, безопасности и комфорту.
Планируется заменить ограждения и покрытия платформ, заменить до 50 процентов конструктивной части платформы, установить или отремонтировать лестничные сходы, навесы и помещения билетных касс.
Кроме этого "Центральная ППК" в текущем году установит 15 модульных туалетов на остановочных пунктах и оборудует пассажирские платформы станций Быково и Бескудниково в соответствии с требованиями доступности маломобильных групп граждан.
Ранее m24.ru сообщало, что на железнодорожных остановках в Москве, Подмосковье и других регионах до конца года установят 57 туалетных модулей.
В августе на территории Московской области в полосе отвода железной дороги и прилегающей к остановочным пунктам территории были расположены 92 туалетных комплекса. При этом 73 из них открыты, а 19 – закрыты в связи с ремонтными работами.