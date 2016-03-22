Ремонт храма Христа Спасителя продлится два года

Фото: m24.ru/Георгий Полищук

Капитальный ремонт стилобатной части храма Христа Спасителя продлится два года, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

На проект капитального ремонта выделено 1,57 миллиарда рублей. Он включает в себя демонтаж существующего покрытия кровли до несущей плиты, водоотводной системы, элементов балюстрады и верхних элементов гранитной облицовки стен стилобата.

Также предусмотрены укрепление наружных стен в местах трещин, ремонт балок, восстановление водоприемной и водоотводной системы, гранитной облицовки и другие работы, передает МИА "Россия сегодня".

Ранее m24.ru сообщало, что реставрация подземной части храма Христа Спасителя начнется в 2016 году. Это его первая реконструкция после открытия.

"Большая Москва": Храм Христа Спасителя

В ходе обследования стилобата храма (общее подземное пространство) эксперты установили, что в конструкциях образовались протечки и трещины. Поэтому нужно усилить стены и перекрытия.

Стилобат, возведенный в основании зданий храма Христа Спасителя, имеет каркасную конструкцию. Она представляет собой монолитную железобетонную плиту с балками, опирающимися на колонны. Конструкция выдерживает нагрузки и обеспечивает прочность и устойчивость храма.

Напомним, храм Христа Спасителя относится к выявленным объектам культурного наследия. История храма насчитывает 130 лет. Он был построен в 1882 году по проекту архитектора К.А. Тона, утрачен в 1931 году и в 1995 году началось его воссоздание. Открылся он в 2000-м. Общая площадь храмового комплекса составляет 60 799 квадратных метров.