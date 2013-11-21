Главная арена: как изменятся "Лужники" к Чемпионату мира - 2018

Объявлен тендер на реконструкцию стадиона "Лужники"

Московские власти объявили конкурс на единую управляющую компанию по проектированию и реконструкцию стадиона "Лужники".

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, решение выбрать одну управляющую компанию было принято с целью экономии времени и средств.

По его словам, победитель будет сам выбирать проектировщика. "Скорее всего, они будут разными – разные проектировщики на разные работы", – добавил Хуснуллин.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ, разработать проектную и рабочую документацию по данному объекту. Все работы должны быть закончены до мая 2017 года в соответствии с требованиями ФИФА.

Планировочные решения должны быть разработаны в соответствии с требованиями ФИФА для стадиона, который примет матч открытия и финальный матч чемпионата мира по футболу.

Кроме того, победителю конкурса нужно предусмотреть многофункциональное использование спортивной арены после проведения чемпионата.

Сейчас на стадионе уже нельзя проводить спортивные мероприятия, потому что в здании арены отключены основные инженерные коммуникации.

Планируется, что после проведения реконструкции количество зрительных мест в "Лужниках" увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи мест, при этом 300 мест будет оборудовано для лиц с ограниченными возможностями.

В ходе реконструкции будут разделены транспортные потоки со стороны Лужнецкой набережной и пешеходные потоки со стороны восточной трибуны.

Со стороны набережной на территорию "Лужников" планируется допускать VIP-гостей, спортсменов и официальных представителей. Гости коммерческого обслуживания смогут попасть в "Лужники" с востока. Для этой категории посетителей будут предусмотрены парковки в подэстакадном пространстве, а также между Новолужнецким проездом и Третьим транспортным кольцом.

Входы для болельщиков предлагается равномерно распределить вдоль остальной территории. При этом парковки для зрителей расположатся вдоль Саввинской и Фрунзенской набережных – всего предусматриваются места для 2,7 тысячи автомобилей и 243 автобусов.

Внешний облик исторической арены после проведения работ не изменится. А вот с внутренним произойдут серьезные метаморфозы. Во-первых, стадион станет чисто футбольным, и легкоатлетические дорожки будут появляться в "Лужниках" на временной основе. Во-вторых, смотреть за матчами, которые будут проходить на Большой спортивной арене, станет удобнее, поскольку трибуны перенесут поближе к полю.

Помимо обновления стадиона на территории спорткомплекса построят футбольный манеж, международный центр самбо, два Международных вещательных центра, гостиницу, спортивно-коммерческий центр, павильоны входного контроля, офисы и парковки.

Также в здании стадиона предполагается оборудовать восемь раздевалок для спортсменов и судий, разместить два разминочных зала. В Большой спортивной арене будут предусмотрены места для покупки сувениров – там могут появиться магазины сувениров и спортивной атрибутики.

Кроме того, стадион будет оборудован современными системами жизнеобеспечения, активно будут применяться информационные технологии для управления всей инфраструктурой, начиная от управления потоками зрителей и заканчивая логистикой питания. Рассматривается возможность разместить на стадионе два больших экрана для просмотра матчей.

Планируется, что на стадионе также будут размещены офисы площадью 40 тысяч квадратных метров и торговые помещения площадью 30 тысяч квадратных метров.

В целом ориентировочная общая площадь стадиона с учетом трибун составит 221 тысячу квадратных метров. Наземная площадь будет равняться 196 тысячам квадратных метров, а подземная – 25 тысячам квадратных метров.

Запланированная реконструкция – не первая в истории стадиона. Накануне Олимпиады 1980-года под Западной трибуной "Лужников" построили пресс-центр, комнаты для судейского корпуса и почетных гостей, а под противоположной трибуной разместили функционально-диагностический центр и пункты допинг-контроля. Вместимость арены составляла в то время 103 тысячи зрителей. Кроме того, к Олимпиаде построили ряд объектов, например, УСЗ "Дружба".

Спустя 16 лет арене снова потребовалась реконструкция, которая была приурочена к 850-летию Москвы. Впрочем, переделка объяснялась не столько юбилеем столицы, сколько новыми требованиями Европейской федерации футбола, которые были настолько жесткими, что "Лужники" перестали им соответствовать.

На арене установили пластиковые сиденья, а главное – сконструировали крышу, которая защищает зрителей от дождя. Впрочем, не обошлось без негативных моментов – вместимость стадиона снизилась до 80000 зрителей, а также пришлось отказаться от натурального газона – на не самой плодородной почве "Лужников" после возведения навеса перестала расти трава.