Стадион ЦСКА планируют открыть весной

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Стадион ЦСКА готов почти на 95 процентов, сообщил заместитель генерального директора клуба Владимир Судариков. Основные работы на объекте должны завершить в декабре.

По его словам, на строящемся стадионе завершен монтаж крыши над Южной трибуной. Арену планируется ввести в эксплуатацию весной 2016 года. Новый стадион будет отвечать всем требованиям УЕФА.

Трибуны стадиона смогут вместить около 27 тысяч зрителей. Также предусмотрено 127 скай-боксов – мест повышенной комфортности. Во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году домашняя арена "красно-синих" будет использоваться как тренировочное поле для команд-участниц мундиаля.

Напомним, по словам Сергея Собянина, Москва станет самым футбольным городом России из-за количества стадионов.

К следующему сезону откроется стадион ЦСКА. Возрождается арена "Динамо", реконструируются "Лужники". Кроме того есть уже стадионы "Локомотив" и "Спартак". К чемпионату мира 2018 года будут также созданы тренировочные поля, которые можно назвать мини-стадионами.

Он отметил, что в Москве выстроена система подготовки спортсменов – от детских спортшкол до экспериментальной сборной, когда из нее отбирают претендентов в главную команду.