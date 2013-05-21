Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая 2013, 13:31

Общество

Реконструкцию Калужского шоссе завершат в 2015 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Проект по реконструкции Калужского шоссе находится в высокой стадии разработки, его планируют вынести на общественное обсуждение уже в конце июня – начале июля, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, при создании проекта реконструкции дороги власти стараются минимизировать количество объектов недвижимости, которые пойдут под снос.

"В этом случае приходится в некоторых местах обходить населенные пункты, в некоторых местах находить коридоры уже в составе населенных пунктов, в черте населенного пункта", - сказал Жидкин.

Ссылки по теме


Завершить ремонтные работы власти рассчитывают в конце 2015 года.

Напомним, ранее издание M24.ru сообщало, что реконструкция Калужского шоссе начнется в конце 2013 года. На нее могут потраить 21 миллиард рублей.

Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы
реконструкция Калужское шоссе проекты новые территории Владимир Жидкин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика