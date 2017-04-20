ТЦ "Капитолий" на Шереметьевской улице реконструируют

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Торговый центр "Капитолий" на Шереметьевском шоссе реконструируют. Площадь объекта увеличится до 103 тысяч квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект планировки разработают для территории между Шереметьевской улицей и путями Октябрьской железной дороги и Рижского направления МЖД. Подготовку одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Устаревшие здания снесут. Их место займут бизнес-центр, гостиница, офисно-деловой комплекс, отдел ЗАГС, а также два паркинга.

Шереметьевскую и другие прилегающие улицы реконструируют, после чего транспортная доступность улучшится. Кроме того, часть территории войдет в состав природного комплекса: ее ждут благоустройство и озеленение.

Благодаря реализации проекта появится более 5,5 тысячи новых рабочих мест, а также сформируется новый центр общественной активности за пределами Третьего транспортного кольца.