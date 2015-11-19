Сельскохозяйственную улицу на северо-востоке столицы реконструируют

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В 2016 году на северо-востоке города начнется реконструкция Сельскохозяйственной улицы, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В рамках реконструкции планируется расширить проезжую часть, оборудовать дополнительные заездные карманы и места для парковки.

"Зачастую отсутствие дороги между двумя расположенными рядом районами или её узость приводят к тому, что автомобилисты вынуждены выезжать на большие магистрали. Это порождает проблему огромного перепробега и создания дополнительного трафика на городских улицах", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Расширение Сельскохозяйственной улицы улучшит транспортную схему ВДНХ. Средства на проведение работ уже заложены в городской адресной инвестиционной программе.

Напомним, на севере Москвы завершается реконструкция Большой Академической улицы на участке от улицы Приорова до Дмитровского шоссе.В общей сложности было реконструировано 4,7 километра дороги. Проезжая часть Большой Академической улицы и 3-го Нижнелихоборского проезда расширена до трех полос движения.

Реконструирована примыкающая улично-дорожная сеть, вдоль тоннеля построены боковые проезды для местного движения и общественного транспорта и два разворотных съезда над перекрытой частью тоннеля.