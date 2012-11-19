На территории музея имени Пушкина появятся два новых здания

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы разработали план реконструкции комплекса зданий, принадлежащих Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина. Документ предполагает снос трех старых построек и создание на их месте двух новых.

Как сообщает Москомстройинвест, состояние зданий по адресам: Колымажный переулок, дом 6, строение 1, дом 4, строение 2а, а также на Малом Знаменском переулке, дом 8, строение 9 было признано неудовлетворительным и они будут разобраны.

На их месте появится Депозитарно-реставрационный центр с библиотекой и архивом, а также административный корпус с конференц-залом.

Около музея восстановят булыжное мощение, характерное для переулков 17-19 века, и благоустроят территорию с размещением малых архитектурных форм.