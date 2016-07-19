Где можно увидеть найденные во время реконструкции улиц артефакты

Фото: m24.ru/Александр Авилов

За время благоустройства города по программе "Моя улица" археологи обнаружили более тысячи артефактов. Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, где можно увидеть эти находки.

"Закон требует, чтобы все артефакты оказались в государственной части музейного фонда. Руководителям исследований дается три года, чтобы осмыслить эти находки. Но с учетом большого общественного внимания мы договорились с археологами и музейными сотрудниками и организовали выставку в Музее Москвы", – сказал он.

По словам Кондрашева, ко Дню археолога, который отмечается в России 15 августа, коллекцию в музее обновят.

Леонид Кондрашев – о последних археологических находках в Москве

На выставке "Тверская, и не только" в музее Москвы археологи впервые показывают артефакты, найденные во время работ по благоустройству центра города. Все уникальные находки после демонстрации посетителям выставки будут возвращены специалистам для дальнейшего изучения и реставрации. Но в будущем все эти предметы передадут на хранение Музею Москвы уже на постоянной основе.

В начале июля строители при проведении ремонтных работ на Театральной площади нашли кабак XVIII века. Заведение работало 50 лет – со второй половины XVIII по второе десятилетие XIX века. Остатки сруба бревенчатого подклета, перекрытые сверху фрагментами пола из досок, расположены на уровне 2–2,8 метра от поверхности земли.

Там же нашли медные монеты, которыми расплачивались клиенты заведения, и битую посуду – черепки керамических кружек и стеклянных бутылок для хмельных напитков. На месте обнаружились металлические пряжки и пуговицы, которые проваливались в щели пола кабака.