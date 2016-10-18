Форма поиска по сайту

18 октября 2016, 11:49

Третья ВПП в Шереметьеве может быть построена в усеченном варианте

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Шереметьево, ввести в эксплуатацию которую планируют к концу 2017 – началу 2018 года, может быть построена без одной магистральной дорожки и одной соединительной рулежной дорожки, изначально предусмотренных в проекте. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александра Пономаренко.

По его словам, сооружение ВПП в подобном варианте сократит эффективность инвестиций в ее строительство, а также пропускную способность аэропорта. Пономаренко отметил, что будет стараться убедить правительство выделить дополнительное финансирование. По информации источника ТАССа, речь идет о сумме в пять миллиардов рублей.

Пономарев также поделился планами о реконструкции терминала С, которая стала возможна после экономии средств от строительства терминала В и межтерминального перехода. Вместо ранее запланированных 630 миллионов долларов сейчас на последние два проекта планируют выделить 550 миллионов. По данным пресс-службы Шереметьева, сроки запланированной реконструкции будут определены после проведения корпоративных процедур в октябре-ноябре 2016 года.

Ранее сообщалось, сроки сдачи готовой полосы сдвигаются на 2019 год, по причине того, что произошла смена исполнителя проекта. Строительство третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Конкурс состоялся в 2011 году, тогда его выиграла компания "Инжтрансстрой".

Строительство началось в 2012 году, однако в 2015 году "Инжтрансстрой" его прекратила, тогда в отношении компании была введена процедура наблюдения. Осенью 2015 года правительством утвержден новый исполнитель проекта – ООО "Трансстроймеханизация", стоимость контракта составила 17,5 млрд рублей.

