Третья ВПП в Шереметьеве может быть построена в усеченном варианте

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Шереметьево, ввести в эксплуатацию которую планируют к концу 2017 – началу 2018 года, может быть построена без одной магистральной дорожки и одной соединительной рулежной дорожки, изначально предусмотренных в проекте. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александра Пономаренко.

По его словам, сооружение ВПП в подобном варианте сократит эффективность инвестиций в ее строительство, а также пропускную способность аэропорта. Пономаренко отметил, что будет стараться убедить правительство выделить дополнительное финансирование. По информации источника ТАССа, речь идет о сумме в пять миллиардов рублей.

Пономарев также поделился планами о реконструкции терминала С, которая стала возможна после экономии средств от строительства терминала В и межтерминального перехода. Вместо ранее запланированных 630 миллионов долларов сейчас на последние два проекта планируют выделить 550 миллионов. По данным пресс-службы Шереметьева, сроки запланированной реконструкции будут определены после проведения корпоративных процедур в октябре-ноябре 2016 года.