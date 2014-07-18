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Культурное наследие

18 июля 2014, 11:29

В честь 50-летия театр на Таганке будет отреставрирован

реконструкция закупки Театр на Таганке Юрий Любимов культурное наследие

Фото: ИТАР-ТАСС

Объявлен конкурс на ремонт и реставрацию театра на Таганке. Департамент Москвы по конкурентной политике установил цену контракта чуть более чем в 160 миллионов рублей. Заявки на участие будут приниматься до 7 августа. Об этом говорится на официальном портале госзакупок.

"Основной целью выполнения работ является приспособление здания к современному использованию, созданию комфортных условий для пребывания посетителей и персонала", - говорится в документации.

Московский драматический театр на Таганке был основан в 1946 году, а в 1964 году его преобразовал Юрий Любимов. В 1992 году театр распался: часть труппы под руководством артиста Николая Губенко образовала новый театр "Содружество актеров Таганки" и заняла новое здание театра на Таганке, оставшаяся часть труппы во главе с Любимовым осталась в старом здании, которое перестроено из кинематографа 1911 года, его автор - архитектор Густав Гельрих.

Корпуса театра были объединены в 1870-е годы. В 1980 году в здании проводились ремонтно-реставрационные работы, в том числе были заменены перекрытия и усилен фундамент.

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