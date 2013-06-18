История "дома Волконского": от Грушецких до наркомата

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне поздно вечером произошло обрушение фасада "дома Волконского". От здания откололся кусок стены, который упал на строительные леса. О возможных причинах инцидента, истории и реконструкции "дома Волконского" – в материале M24.ru.

Реконструкция здания

Реконструкция "дома Волконского" началась в марте - собственник планировал надстроить третий этаж, для чего начал работы по разбору кровли.

Строение принадлежит общественному фонду "Центр развития межличностных коммуникаций", который получил необходимые разрешающие документы на проведение ремонтных работ. Эта организация помогает подросткам адаптироваться во взрослой жизни и является некоммерческой.

В "Центре" отметили, что здание не является памятником архитектуры, но к его истории "относятся с уважением" и "здание сохранит архитектурный стиль".

Сообщение подтверждают и столичные власти, которые уточнили, что собственник "дома Волконских" может проводить в нем любые работы, так как здание принадлежит ему и не является памятником культуры.

Напомним, в 2009 году оно было исключено из реестра объектов культурного наследия.

Фото: ИТАР-ТАСС

Обрушение

Обрушение фасада произошло вечером 17 июня. От здания отвалился кусок стены и упал на строительные леса, после чего они обрушились. В результате происшествия были травмированы двое рабочих – сейчас они находятся в больнице.

Обрушилась часть стены, выходившая на Крестовоздвиженский переулок.

Точная причина происшествия пока неизвестна, ее устанавливает полиция. По некоторым данным, обрушение могло произойти из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтных работ. Если эта версия подтвердится, то отвечать за обрушение фасада "дома Волконских" придется строителям.

Вид на улицу Воздвиженка. Фото: ИТАР-ТАСС

История

"Дом Волконского" был построен в XVIII веке и изначально им владел совсем не Волконский, как можно было бы предположить, исходя только из названия, а Грушецкие, которые были хозяевами дома с 1774 года.

В 1816 году дом приобрел князь Николай Волконский, который приходился дедом знаменитому русскому писателю Льву Толстому. В романе "Война и мир" он стал прототипом старого князя Болконского.

В начале 30-х годов позапрошлого столетия дом перешел к рязанским помещикам Рюминым. После революции дом, который к тому времени сменил несколько владельцев, был национализирован. В советский период "дом Волконского" занимали различные государственные учреждения. Так, в 1918 году там разместился Народный комиссариат по морским делам.

Дом несколько раз перестраивали – сначала в 1890-1910 годах, а затем в 90-х годах прошлого века.

Василий Макагонов