Каркас стадиона "Лужники" будет готов к концу года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Работы по устройству железобетонного каркаса стадиона "Лужники" завершатся до конца года, сообщает пресс-служба департамента строительства. В данный момент возводятся стены, колонны, перекрытия, лифтовые шахты и лестничные клетки всех шести этажей.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, в настоящее время выполнено более 90 процентов работ. Строителям осталось уложить менее 10 тысяч кубометров бетона.

"Работы по устройству железобетонного каркаса здания – основная составляющая часть всего процесса реконструкции Большой спортивной арены "Лужники", – сказал Бочкарев.

Кроме того, на стадионе продолжаются электромонтажные работы и монтаж воздуховодов систем вентиляции, ведутся работы по сооружению покрытия трибун, всего в их ходе будет смонтировано около 11,5 тысячи элементов. Эти работы также завершат в декабре.

Напомним, реконструкция стадиона "Лужники" ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе состоятся церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

В результате количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.

Цвет трибун – бордовый с золотыми вкраплениями – выбрали в августе прошлого года после голосования в "Активном гражданине", в котором приняли участие 137 тысяч москвичей.