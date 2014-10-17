Форма поиска по сайту

17 октября 2014, 18:48

Общество

Через 2 года сносить жилые дома будут только за счет инвесторов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С 2017 года снос и реконструкцию жилых домов будут проводить только за счет инвесторов, победивших на аукционах на развитие застроенных территорий. Об этом на конференции "Государственная программа города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2016 годы" рассказал начальник управления координации реализации Генплана Москвы департамента градостроительной политики Юрий Филипенко.

"Программа сноса пятиэтажек не будет продлеваться. Я могу сказать, что после 2016 года никаких других серий сноситься не будет. В 2016 году программа закрывается, далее вся реконструкция существующей застройки будет производиться в рамках проведения аукционов на развитие застроенных территорий", - приводит слова Филипенко Агентство "Москва".

По его словам, все работы будут проводиться за счет инвесторов. "Они будут приходить, сносить дома, отселять людей и строить на тех условиях, которые предусматривает аукцион.

Бюджет тратить деньги на улучшение жилищных условий собственников не будет, этим будет заниматься инвестор или сами жители будут привлекать метод софинансирования", - пояснил Юрий Филипенко.

Напомним, что программа ликвидации пятиэтажек в Москве выполнена на 86%. От старых домов полностью очистили Центральный, Южный и Зеленоградский округа. Отметим, что на сегодняшний день в городе осталось демонтировать 245 домов, при этом самое большое количество приходится на Западный округ - там 78 ветхих строений. С полным списком домов, которые осталось снести в этом году, можно ознакомиться здесь.

Программа сноса пятиэтажек в Москве в 2014 году

Основной объем сноса пятиэтажек выполнят в 2015 году, часть перейдет и на 2016. Напомним, снос домов проходит в рамках городской программы комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения.

Всего в программу были включены 1722 пятиэтажек. Возводили их в 1959 - 1962 годах. Здания морально и физически устарели, а технологии, использованные при их строительстве, не позволяют проводить реконструкции.

На месте старых домов будут строить современные жилые дома, а также детские сады, школы и поликлиники.

Сюжет: Программа реновации жилья в Москве
