На набережной за "Лужниками" появится площадка для отдыха

Фото: stroi.mos.ru

Рядом с Большой спортивной ареной "Лужники" на набережной Москвы-реки появится площадка для отдыха, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

"После реконструкции на причале появится комфортная зона отдыха с отделкой террасной доской. Летом около воды можно будет загорать", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На набережной сделают площадки для занятия спортом, поставят аппараты по продаже воды и снеков. Кроме того, там появятся сервисные центры с туалетами, раздевалками и прокатом спортивного инвентаря.

После реконструкции "Лужников" изменится не только облик самого стадиона, но и территория вокруг него. На площади у Центра водного спорта сделают кафе. Под эстакадой у станции метро "Воробьевы горы" благоустроят территорию.

Фонтан "Каменный цветок" украсят фигурами птиц, лепными фруктами и изображением колосьев. Главный КПП со стороны станции метро "Спортивная" сделают в форме подковы и оснастят современным оборудованием.

Завершить основные работы по реконструкции Большой спортивной арены планируют к концу 2016 года. На стадионе начался монтаж двух информационных табло. Сейчас строители устанавливают металлические каркасы. В "Лужниках" пройдет церемония открытия Чемпионат мира по футболу 2018 и финал.