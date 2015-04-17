Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля 2015, 16:29

Общество

В 2015 году в столичном регионе отремонтируют 98 железнодорожных станций

Фото: M24.ru

В 2015 году в столичном регионе отремонтируют 98 железнодорожных станций, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

С апреля по июнь компания планирует провести капитальный ремонт остановочных пунктов 14 платформ. Среди них Дмитровская, Ленинградская, Окружная, Красный Балтиец, Тимирязевская, Красный строитель и Переделкино. При этом на остановке Окружная ремонт уже ведется.

Кроме того, Центральная ППК разрабатывает проектно-сметную документацию на реконструкцию остановочных пунктов Коломенское и Текстильщики.

Напомним, на станциях пригородных электричек появятся мониторы с новым более удобным интерфейсом. Их планируется установить на 60 остановках железной дороги, где наблюдается крупный пассажиропоток.

Ссылки по теме


24 монитора уже работают на Казанском, Белорусском, Горьковском и Курском направлениях. В планах добавить на мониторы информацию о задержке электричек.

Такие панели можно увидеть на остановках "Новопеределкино", "Солнечная", "Сколково", "Железнодорожная", "Электрозаводская" и других.

Изменить интерфейс мониторов решено после опроса, проведенного среди пассажиров. Учитывались мнения по поводу читаемости информации на экранах. Кроме того, продолжается обновление электропоездов, на многих станциях должны появиться билетопечатающие автоматы с функциями PayPass и Payway.

Сайты по теме


реконструкция остановки проекты ремонт жд ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика