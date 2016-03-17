На реконструкцию Новодевичьего монастыря было выделено 5 млрд рублей

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

На реконструкцию комплекса Новодевичьего монастыря министерство культуры РФ выделило 5 миллиардов рублей, сообщил замминистра культуры Николай Малаков.

"Весь проект составляет 5,01 миллиарда рублей", – цитирует Малакова "Интерфакс". Также он отметил, что из выделенных средств на данный момент освоено 1,5 миллиарда рублей. Все намеченные работы планируется завершить к 2019 году.

Ранее Малаков сообщил, что временно будет исполнять обязанности задержанного замминистра Григория Пирумова, который задержан по делу о хищении денежных средств, выделенных министерству на реставрацию объектов культурного наследия.

Напомним, ряд высокопоставленных чиновников министерства культуры и предпринимателей был задержан ФСБ несколько дней назад. Среди задержанных – Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Борис Мазо, директор подведомственного министерству ФГКУ "Центрреставрация" Олег Иванов, глава компании "БалтСтрой" Дмитрий Сергеев и ее управляющий Александр Коченов.

В минувшую среду Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Пирумова. Под стражей он останется до 10 мая.

Ранее сообщалось, что к концу октября текущего года должны завершится работы в Палатах царевны Марии Алексеевны в Новодевичьем монастыре. Конкурс на проведение работ был опубликован на столичном портале госзакупок.

На реставрацию части ансамбля Новодевичьего монастыря планировалось потратить более 66 миллионов рублей. Финансирование предусмотрено за счет федерального бюджета по программе "Культура России".