16 сентября 2013, 15:28

Общество

Ростехнадзор выявил нарушения при ремонте столичных вокзалов

Фото: ИТАР-ТАСС

Эксперты Ростехнадзора провели проверку реконструкции Ленинградского, Ярославского и Савеловского вокзалов. Ответственные за ремонт фирмы были оштрафованы на 430 тысяч рублей за нарушения.

Как сообщает пресс-служба московского Ростехнадзора, в числе нарушений были: незаконная эксплуатация реконструируемых объектов, отступления от проектной документации, влияющие на надежность и безопасность зданий, а также строительно-монтажные работы без проекта производства работ.

Организации, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности. Кроме того, Ростехнадзор направил обращение в столичную межрегиональную транспортную прокуратуру для проверки.

реконструкция нарушения Ленинградский вокзал Савеловский вокзал

