Реконструкция шести путепроводов через МКЖД завершится к концу 2015 года

Реконструкция путепровода на Ленинградке завершится до конца года

Реконструкция шести путепроводов через Малое кольцо Московской железной дороги завершится к концу следующего года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

"У нас всего шесть переездов, практически на всех шести работы уже начались. Более того, мы должны к концу 2015 года эти работы обязательно закончить. В конце 2015 года планируется окончание первого этапа реконструкции МКЖД, чтобы в 2016 года уже пошли поезда для перевозки пассажиров", - сказал Хуснуллин.

Он также отметил, что до конца этого года завершится реконструкция путепровода на пересечении Ленинградского шоссе с МКЖД. "Мы начали работу в начале года и убеждены, что в конце года путепровод будет запущен в эксплуатацию. Мы расширили количество полос, это было последнее узкое место на Ленинградке, которое мы расширили", - заявил заммэра.

Новые ж/д переезды и путепроводы

Напомним, по планам протяженность Малого кольца МЖД составит 54 километра. Оно будет перевозить до 285 миллионов пассажиров в год. Пассажирские перевозки там планируется запустить в 2016 году.

До конца 2016 года в столице планируется ввести в эксплуатацию восемь путепроводов на дорогах с интенсивным движением в местах пересечения с железнодорожными путями.

Проект реконструкции МК МЖД предполагает строительство 31 транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги.

При этом Малое кольцо увяжут с шестью линиями метрополитена и восемью радиальными железнодорожными направлениями.