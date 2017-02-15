Линию электропередачи Кожухово – Чертаново реконструируют в семи районах Москвы

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Участок кабельно-воздушной линии электропередачи Кожухово — Чертаново планируют реконструировать из-за сильного износа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Часть электропроводов будут проходить под землей, а на территории вблизи ЛЭП проведут работы по благоустройству и озеленению.

Так как нагрузка на сеть постоянно растет, использовать изношенное оборудование небезопасно. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, после реконструкции электроснабжение станет более надежным, а число несчастных случаев сократится.

Участок линии, на котором будут проводить реконструкцию, проходит через территорию площадью свыше 50 гектаров в семи районах ЮАО. Среди них – Бирюлево Западное, Царицыно, Нагатино-Садовники, Бирюлево Восточное, Москворечье-Сабурово, Чертаново Центральное и Даниловский.

Линия электропередачи также пересекает зону станции "Технопарк", пути Курского и Павелецкого направлений МЖД и ряд небольших речек. Ее общая длина до подстанции "Чертаново" составляет примерно десять километров.

Один из участков линии электропередачи Кожухово — Чертаново построили еще в 1988 году, его длина – более 1,1 километра. Второй участок, длиной почти 2 километра, появился годом позже.

