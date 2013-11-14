В Московском детском театре теней пройдет капитальный ремонт

Фото: ИТАР-ТАСС

Здание Московского детского театра теней отремонтируют. В период реконструкции спектакли будут проходить на различных театральных площадках столицы.

Строение, расположенное по адресу Измайловский бульвар, дом 60/10, где располагается театр, ждет капитальный ремонт. В заявке, размещенной на портале госзакупок, уточняется, что в ходе реконструкции строители демонтируют внутренние кирпичные стены, инженерные системы и коммуникации, которые отслужили свой срок, заменят новыми.

В здании укрепят несущие конструкции, а фасад заново отделают и украсят. Какие именно элементы декора появятся на фасаде театра - не уточняется.

Стоимость работ составит около 100 миллионов рублей. Подрядные организации могут подать заявки на участие в конкурсе до 4 декабря этого года.

Итоги аукциона подведут 16 декабря.