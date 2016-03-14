В старом здании на Петровском бульваре появится гостиница

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Старое здание на Петровском бульваре превратят в гостиницу. Соответствующий проект был одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК).

В настоящее время здание площадью 777,5 квадратных метра по адресу: Петровский бульвар, владение 9, строение 1 (ЦАО) не заселено. Его ожидает реконструкция, после которой здесь разместится гостиница.

"Поскольку указанный объект расположен в границах территории объектов культурного наследия, то его реконструкция будет выполнена в габаритах существующего строения, без увеличения площади", – отметил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Ранее ГЗК разрешила переделать одно из зданий производственного комплекса "Молодая гвардия" на Новодмитровской улице под физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для сотрудников.

Инвестор намерен выполнить внутреннюю перепланировку и переоборудование помещений без изменения внешних габаритов здания, но за счет этого общая площадь увеличится на 3 тысячи квадратных метров.