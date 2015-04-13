В Театре на Таганке приостановили ремонтные работы

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

В Театре на Таганке временно прекратили ремонт, чтобы разобраться с документацией, сообщает Агентство "Москва".

На проведение работ в театре был заключен государственный контракт с подрядчиком стоимостью 157,6 миллиона рублей, рассказал заместитель руководителя департамента культуры столицы Дмитрий Ипатов.

"В результате работ, которые стали производиться в рамках контракта при демонтаже конструкций, было выявлено, что, к сожалению, те обследования, которые легли в основу проектной документации не были отражены в соответствующей документации", – отметил он.

По его словам, подрядчик писал департаменту культуры, что необходимо дополнительное обследование и что надо либо приостановить госконтракт, либо внести в него корректировки.

"Нами был направлен запрос в Мосгорнаследие для того, чтобы наши коллеги могли оценить наличие или отсутствие аварийности. По результатам составлен акт и по выводам комиссии Мосгорнаследия мы вынуждены приостановить действие контракта и детально изучать материалы, потому что это памятник федерального значения", – заключил Ипатов.

Ранее сообщалось, что Театр на Таганке ищет помещение для переезда на время капитального ремонта. Это связано с тем, что здание находится в аварийном состоянии и оставаться в нем небезопасно.



Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил, что на реконструкцию здания театра уйдет не менее трех лет. Печатников подчеркнул, что работы предстоят масштабные и сложные: придется не только реставрировать здание, но и укреплять его конструкцию.

В помещении, которое сейчас является старой частью театра, в начале 20 века находился кинотеатр "Вулкан". Театр на Таганке находился в этом помещении с 1964 года.