Столичные власти выдали разрешение на реконструкцию стадиона "Динамо"

Фото: vtb-arena.com

Власти Москвы выдали разрешение на реконструкцию стадиона "Динамо", сообщил на выставке недвижимости в Каннах старший вице-президент банка ВТБ Андрей Перегудов.

"Было не так легко получить его, так как после того, как было решено, что "Динамо" не примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, нам пришлось перепроектировать арену, снижая число мест до 27 тысяч", - приводит слова Андрея Перегудова РИА Новости.

Напомним, стадион "Динамо" был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Первоначально его планировалось подготовить к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, но из списка принимающих арен его исключили. В итоге количество мест для зрителей было сокращено с 45 до 27 тысяч, а высота сооружения уменьшена на 12 метров.

Стадион был построен в 1928 году. Проектом реконструкции предусмотрено строительство комплекса "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" с универсальным спортзалом, многофункционального комплекса "Академия спорта "Динамо" с инфраструктурой, а также апартаментов, отеля, офисных и торговых объектов.

На данный момент генподрядчик по возведению спортивного объекта уже приступила к технической мобилизации на строительной площадке. Активное строительство планируется начать в следующем квартале. Полностью завершить реконструкцию объекта предполагается в 2017 году.