Между Китайгородской стеной и гостиницей "Метрополь" появится пешеходная зона

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Вдоль Китайгородской стены создадут пешеходную зону. Она будет организована в рамках реконструкции площади Революции и дойдет до гостиницы "Метрополь". В самой гостинице на первом этаже появятся кафе и бутики, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного архитектора проекта площади Революции из архитектурного бюро Wowhaus Игоря Яковлева.
"Проект предусматривает организацию пешеходной зоны в пространстве между гостиницей "Метрополь" и Китайгородской стеной. Также предусмотрена установка декоративной подсветки Китайгородской стены, которая будет располагаться в мощении, а не в самой стене. Первый этаж гостиницы "Метрополь" на протяжении данного переулка предполагается отдать под кафе и бутики", – сказал Яковлев.
Он также отметил, что данное решение неоднократно обсуждалось с представителями гостиницы, что позволило согласовать транспортную схему площади Революции.
Ранее высказывалась идея перекрасить Китайгородскую стену в исторический белый цвет в рамках проекта строительства парка "Зарядье". Данную инициативу могут вынести на общественное обсуждение.
Кроме того, в Китайгородской стене планировалось открыть этнографический музей под названием "Стена". Его основная идея – с помощью экспозиции различных уникальных образцов искусства и культуры отдать должное народам, которые населяли Россию и Москву сотни лет назад.
К разработке концепции музея планируют привлечь известных российских и международных искусствоведов, арт-менеджеров, коллекционеров и музейных специалистов.