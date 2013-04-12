Форма поиска по сайту

12 апреля 2013, 13:36

В этом году на ремонт теплосетей в Москве выделят более 27 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году на модернизацию и реконструкцию теплосетевого хозяйства Москвы направят более 27 миллиардов рублей, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам главы столичного департамента топливно-энергетического хозяйства Павла Ливинского, это на 59% больше, чем в 2011 году, и на 19% больше, чем в 2012 году.

На лето запланирован ремонт 375 километров тепловых сетей, ликвидация 85 байпасов и плановый ремонт 88 теплостанций.

Основной объем капиталовложений, около 15 миллиардов рублей, будет выделен на реконструкцию тепловых сетей, добавил чиновник.

