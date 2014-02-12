В усадьбе "Студенец" откроют культурно-просветительский центр

Фото: http://p-kp.ru

Госэкспертиза согласовала проведение реставрационных работ в усадьбе "Студенец". Проект предполагает восстановление главного здания усадьбы, сообщает пресс-служба организации.

По окончании работ здесь планируется открыть культурно-просветительский центр для проведения выставок, презентаций, приемов. Для этих целей в главном здании обустраиваются несколько многофункциональных залов вместимостью от 24 до 400 мест.

В рамках реставрации в здании установят буроинъекционные сваи, усилят колонны и перекрытия и частично заменят перекрытия и лестницы. Кроме того, планируется устройство несущих конструкций крыши и замена существующей деревянной кровли на металлическую, а также проведение фасадных работ.

"Общее техническое состояние здания признано ограниченно работоспособным, поэтому проектные решения, призванные восстановить его устойчивость к прогрессирующему обрушению и расчетным нагрузкам, были откорректированы. В частности, произошла полная переработка объемно-планировочных решений", - говорится в сообщении Госэкспертизы.

Техническим заказчиком восстановительно-реставрационных работ в усадьбе является ЗАО "Стройспортинвест". Работы должны завершиться до 1 июня 2014 года.

"Усадьба Студенец" - памятник садово-паркового искусства XVIII-XIX веков площадью 9,6 тысячи квадратных метров, она находится в парке культуры и отдыха "Красная Пресня" и состоит из главного дома с мезонином и прямоугольным выступом, а также двух одноэтажных флигелей. Положительное заключение экспертизы на реконструкцию было выдано в 2004 году, но в 2008-2009 годах строительные и реставрационные работы были приостановлены.