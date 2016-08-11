Здание старейшего в Москве детсада "со слонами" получит охранный статус

Фото: ru.wikipedia.org

Здание детского сада 1930-х годов, расположенное на улице Маршала Василевского, войдет в перечень выявленных объектов культурного наследия столицы. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия.

В ведомстве заявили, здание представляет несомненную историко-культурную ценность, что было подтверждено государственной историко-культурной экспертизой и мнением ведущих специалистов в области архитектуры и охраны объектов культурного наследия.

"Мосгорнаследие готовит к выпуску решение о включении здания детского сада 1930-х годов по адресу: улица Маршала Василевского, дом 11, корпус 6, – в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы", – сказали в пресс-службе.

Кроме того, департамент культурного наследия совместно с департаментом городского имущества прорабатывают вопрос о дальнейшем использовании объекта и возможном приспособлении его под культурно-досуговые функции.

Детский сад № 333 был построен между 1934 и 1937 годами, на сегодня он является старейшим садиком в городе. Здание сада построено в стиле конструктивизма и сталинского неоклассицизма. Первоначально учреждение было рассчитано на 120 мест, которые предназначались для детей сотрудников народного комиссариата обороны СССР.

Детский сад находился в введении Министерства обороны до 2010 года, в 2012 году сад закрыли из-за ужасного состояния, а здание постановили снести. Однако москвичи смогли отстоять его и снос был приостановлен. Несмотря на то, что садик имеет нетипичную архитектурную форму, большинство его знает из-за бассейна с четырьмя скульптурами слонов.