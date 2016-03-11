Форма поиска по сайту

11 марта 2016, 20:44

Общество

Музей "История танка Т-34" реконструируют к лету 2017 года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Музей "История танка Т-34" в Подмосковье могут реконструировать к лету 2017 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой документацию к конкурсу на выполнение подрядных работ.

Согласно проекту, в музее, расположенном в деревне Шолохово Мытищинского района, предполагается построить новый корпус и реконструировать существующий. На работы департамент по конкурентной политики Москвы может выделить до 490 миллионов рублей.

Площадь отведенной под строительство территории составляет более 1,8 гектара. В настоящее время на участке размещено двухэтажное здание музея и памятник танку Т-34. Реконструкцию планируется проводить в два этапа, что позволит не закрывать музей на период строительства

Новый корпус музея будет представлять из себя четырехэтажное здание, в центральной части которого установят витражное остекление и двухсветное пространство зала экспозиции.

Оружие Победы: танк T-34

На первом этаже разместится фойе, выставочный зал, лифтовой холл, экспозиционный зал, реставрационные мастерские с бытовыми помещениями, технические помещения. Второй этаж – фойе, экспозиционный зал, служебное помещение администрации. Третий этаж – фойе, универсальный концертно-выставочный зал и другое. Четвертый этаж – технические помещения.

Помимо постройки нового корпуса, планируется устроить остекленный перехода на уровне первого-второго этажа, который свяжет оба здания.

Единственный в мире музейный комплекс "История танка Т-34" посвящен созданию, фронтовой биографии и бессмертной славе боевой машины – легендарной "Тридцатьчетверки", которая по итогам ХХ столетия была признана шедевром мирового танкостроения.

Экспозиция музея подробно знакомит с общей историей танкостроения, с уникальными инженерными находками, благодаря которым Т-34 открыл собою новую эру в бронетанковых войсках, с боевыми перипетиями танкистов и танков на европейском и дальневосточном театрах военных действий.

