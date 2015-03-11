Баню на Палехской улице увеличат в пять раз при реконструкции

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Баня на Палехской улице (СВАО) будет реконструирована, ее площадь увеличится более чем в пять раз – до 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

План реконструкции был одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК) 5 марта.

Баня находится по адресу Палехская улица, дом 128, корпус 1 на территории микрорайона многоквартирной жилой застройки, подлежащей реорганизации.

В настоящий момент на участке площадью 0,14 гектара расположено ветхое здание бани общей площадью 900 квадратных метров.

В дореволюционное время в Москве насчитывалось около 60 общественных бань, сейчас их в столице сотни. Старейшими из ныне действующих считаются Сандуновские бани. Они были построены актером Силой Сандуновым на Неглинной улице в 1808 году.

Также среди наиболее известных банных комплексов в Москве – Краснопресненские, Варшавские, Ржевские, Селезневские, Усачевские, Воронцовские, Лефортовские и Покровские бани.