Баню на Палехской улице увеличат в пять раз при реконструкции

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Баня на Палехской улице (СВАО) будет реконструирована, ее площадь увеличится более чем в пять раз – до 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
План реконструкции был одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК) 5 марта.
Ссылки по теме
- Московские бани до конца года выставят на аукцион единым лотом
- "Городской репортаж": Какие бани и сауны есть в Москве
- Мыльные, жаркие, твои: банные традиции Москвы
Баня находится по адресу Палехская улица, дом 128, корпус 1 на территории микрорайона многоквартирной жилой застройки, подлежащей реорганизации.
В настоящий момент на участке площадью 0,14 гектара расположено ветхое здание бани общей площадью 900 квадратных метров.
В дореволюционное время в Москве насчитывалось около 60 общественных бань, сейчас их в столице сотни. Старейшими из ныне действующих считаются Сандуновские бани. Они были построены актером Силой Сандуновым на Неглинной улице в 1808 году.
Также среди наиболее известных банных комплексов в Москве – Краснопресненские, Варшавские, Ржевские, Селезневские, Усачевские, Воронцовские, Лефортовские и Покровские бани.
Баня в РоссииДревнейшее из упоминаний "классической" русской бани относится к X веку. Арабский путешественник Ибну Русте в своем трактате "ал-А’лак ан-нафиса" ("Дорогие ценности") поведал просвещенному мусульманскому миру об этом "странном" обычае.
Первые русские бани сооружались не в срубах, а в землянках, чем косвенно подтверждается мнение историков о том, что эта конструкция (баня "по-черному") была изобретена не славянами, а финно-уграми.
В былинах и прочих фольклорных источниках баня выступает как важная часть ритуала гостеприимства: "Ты добра молодца напои, накорми, в баньку своди, а потом уже дело пытай". В таком же качестве она упоминается и в "Повести временных лет" – уже как неотъемлемый элемент церемониала киевского княжеского "двора".
Сайты по теме