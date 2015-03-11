Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта 2015, 10:51

Общество

Баню на Палехской улице увеличат в пять раз при реконструкции

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Баня на Палехской улице (СВАО) будет реконструирована, ее площадь увеличится более чем в пять раз – до 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

План реконструкции был одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК) 5 марта.

Ссылки по теме


Баня находится по адресу Палехская улица, дом 128, корпус 1 на территории микрорайона многоквартирной жилой застройки, подлежащей реорганизации.

В настоящий момент на участке площадью 0,14 гектара расположено ветхое здание бани общей площадью 900 квадратных метров.

В дореволюционное время в Москве насчитывалось около 60 общественных бань, сейчас их в столице сотни. Старейшими из ныне действующих считаются Сандуновские бани. Они были построены актером Силой Сандуновым на Неглинной улице в 1808 году.

"Москва гид": Из Сандунов в Лефортово: известные бани Москвы

Также среди наиболее известных банных комплексов в Москве – Краснопресненские, Варшавские, Ржевские, Селезневские, Усачевские, Воронцовские, Лефортовские и Покровские бани.

Баня в России

Древнейшее из упоминаний "классической" русской бани относится к X веку. Арабский путешественник Ибну Русте в своем трактате "ал-А’лак ан-нафиса" ("Дорогие ценности") поведал просвещенному мусульманскому миру об этом "странном" обычае.

Первые русские бани сооружались не в срубах, а в землянках, чем косвенно подтверждается мнение историков о том, что эта конструкция (баня "по-черному") была изобретена не славянами, а финно-уграми.

В былинах и прочих фольклорных источниках баня выступает как важная часть ритуала гостеприимства: "Ты добра молодца напои, накорми, в баньку своди, а потом уже дело пытай". В таком же качестве она упоминается и в "Повести временных лет" – уже как неотъемлемый элемент церемониала киевского княжеского "двора".

Сайты по теме


реконструкция проекты ГЗК бани строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика