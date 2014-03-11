Стоимость капитального ремонта Филевского путепровода снижена на треть

Фото: ИТАР-ТАСС

Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта путепровода "Филевский". В результате стоимость работ снижена на треть, сообщает пресс-служба комитета.

"В соответствии с проектом предусмотрена замена пролетных строений путепровода, сооружение новых опор, замена всех элементов мостового полотна с сохранением габаритов автопроезда под 2 полосы движения, перекладка инженерных сетей, а также последующее восстановление территории", - отмечается в сообщении.

Ремонтные работы будут проводиться с выходом на проезжую часть Филевского путепровода. Причем возведение балок путепровода будет выполняться в ночные "окна" работы метрополитена.

Напомним, что путепровод расположен на пересечении Багратионовского проезда и Новозаводской улицы, а с севера примыкает к посадочной площадке перед вестибюлем станции метро "Фили".

"Конструкции путепровода размещены на участке площадью 864 квадратных метров. Однако зона, в которой планируется производить работы, включает в себя и прилегающие территории - проезжую часть и тротуары. Поэтому границы работ представляют собой участок площадью 1,7 тысяч квадратных метров", - рассказал председатель Москомэкспертизы Игорь Солонников.

Проект капитального ремонта путепровода, проходящего через Филевскую линию метро на Багратионовском проезде, разработан с учетом доступности для маломобильных групп населения. Для инвалидов-колясочников предусмотрен плавный въезд с тротуаров на пешеходный переход, а для инвалидов по зрению устанавливаются направляющие тактильные плиты-указатели на пешеходном переходе и дорожные предупреждающие плиты-указатели по периметру препятствий.