По московским меркам: Самая большая мечеть столицы

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Московская соборная мечеть - крупнейшая и одна из старейших мечетей, расположенных на территории столицы. В 1904 году она была построена по адресу Выползов переулок, 7. Здание было возведено в рекордные сроки - всего за 5 месяцев. 27 ноября первый имам новой мечети обратился к властям с просьбой начать богослужение. Финансирование строительства полностью взял на себя купец Салех Юсупович Ерзин, который впоследствии, после революции, потерял все свое состояние и работал сторожем в театре на Арбате.

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Эта мечеть - одна из немногих, которые не были закрыты даже при советской власти. В 1996 году в стенах Московской соборной мечети был создан Совет муфтиев России - административный орган мусульманских духовных управлений. Московскую соборную мечеть в разное время посещали президенты Египта, Индонезии, Ливии и многие другие. С начала 2000-х годов мечеть находится на реконструкции. В 2008 году совет Москомнаследия попытался сохранить историческую ее часть, причислив к объектам культурного наследия. Тем не менее в 2011 году первоначальное здание было снесено до основания, поскольку начало сильно разрушаться. Совершение молитв перенесли во временный молельный зал.

Старый архитектурный облик здания решили воссоздать в новом комплексе с 75-метровыми минаретами, завершение работ запланировано на второй квартал 2015 года. Здание сможет вместить до 10 тысяч мусульман, еще около 18 тысяч человек могут расположиться на прилегающей территории. Общая площадь мечети после реконструкции составит 18 900 квадратных метров (вместо 964 квадратных метров). Шестиэтажное здание будет оснащено лифтами и оборудовано для людей с ограниченными возможностями. Над мечетью будет возвышаться 46-метровый купол диаметром 27 метров.

В Москве и Московской области живет несколько миллионов мусульман. Сейчас на территории Москвы действуют четыре мечети. Старейшая из действующих мечетей столицы была основана в 1823 году, расположена она на улице Большая Татарская.

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По данным большинства источников, самой большой мечетью в мире является мекканская Запретная мечеть в Саудовской Аравии - святыня мусульманского мира. Также ее называют Мечеть аль-Харам, Заповедная мечеть и Дом Божий. Эта мечеть была основана в 638 году. С 2007 по 2012 год здание реконструировали, в результате площадь увеличилась до 400 тысяч квадратных метров. Теперь на территории мечети одновременно может находиться один миллион человек, еще больше во время паломничества. Мечеть имеет девять минаретов высотой 95 метров. Во внутреннем дворе находится главная святыня мусульман - Кааба. Мусульмане всего мира стремятся побывать здесь хотя бы раз в жизни.

Фото: ТАСС/Шеметов Максим

Мечеть Шейха Заида Бин Султана Аль Нахьяна, расположенная в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, тоже признана одной из самых больших и известных в мире. Шейха называют отцом нации, так как он объединил в 1971 году семь разрозненных эмиратов. Мечеть Заида, названная именем шейха, способна вместить 40 тысяч верующих. С 2008 года доступ внутрь открыт и представителям других конфессий. Там можно увидеть самый большой в мире ковер, состоящий из 2 миллионов 268 тысяч узлов. Площадь ковра равна 5 627 квадратным метрам, над ним работали почти 1 200 ткачей в течение двух лет. Там же установлена самая большая люстра в мечети, диаметром десять метров и высотой 15 метров, весит она порядка 12 тонн.