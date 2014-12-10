Историческую усадьбу в центре Москвы капитально отремонтируют

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Главный дом городской усадьбы конца XVIII - начала XIX века в Вознесенском переулке будет капитально отремонтирован, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Реконструируемое здание является объектом культурного наследия. Площадь строения составляет 1,4 тысячи квадратных метров. "Здание ждет капитальный ремонт, площадь при этом не изменится", - отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

В 1790-е годы в этом доме располагался небольшой особняк с четырехколонным портиком и двумя симметричными флигелями, где жили дворяне Засекины. Первое его изображение на плане относится к 1802 году.

В послереволюционные годы просторные залы здания были разбиты перегородками на более мелкие помещения. В округе традиционно селилась советская элита, преимущественно из театральной сферы, а также деятели расположенной неподалеку консерватории. В этот период в доме жили режиссер Александров и химик Марковников.