Кинотеатр "Орбита" превратится в многофункциональный центр

Фото: ТАСС/Павел Смертин
Многофункциональный центр с мультиплексом сделают в кинотеатре "Орбита". Проектную документацию реконструкции здания уже согласовали, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Здание кинотеатра на пересечении проспекта Андропова и улицы Новинки перестроят и расширят. Его площадь увеличится более чем в четыре раза – до 8,6 тысячи квадратных метров. Фасад сделают закругленным с большим количеством прозрачного стекла, алюминиевых и керамических вставок.
В самом здании появятся различные магазины и киоски. Здесь будут сосредоточены все услуги и сервисы, а также представлен широкий диапазон культурно-образовательных и социальных программ. На третьем этаже здания разместится современный кинокомплекс с четырьмя залами, фойе, билетными кассами и зоной фудкорта.
На территории рядом с кинотеатром и в самом помещении создадут все условия для комфортного передвижения маломобильных граждан. На этажах оборудуют зоны безопасности для инвалидов, также установят два пассажирских и два грузопассажирских лифта.
ОБНОВЛЕНИЕ СТОЛИЧНЫХ КИНОТЕАТРОВ39 столичных кинотеатров планируется реконструировать до конца 2018 года. Кинотеатры превратятся в многофункциональные центры, 70 процентов их площади отведут под коммерческие цели.
В конце ноября 2014 года компания ADG Group выиграла аукцион по продаже 39 московских кинотеатров, предложив стартовую цену в 9,57 миллиарда рублей.
В состав лота вошли кинотеатры: "София", "Ангара", "Аврора", "Алмаз", "Ашхабад", "Баку", "Байконур", "Бирюсинка", "Будапешт", "Витязь", "Варшава", "Волга", "Волгоград", "Восход", "Высота", "Звездный", "Керчь", "Киргизия", "Комсомолец", "Ладога", "Марс", "Мечта", "Нева", "Орбита", "Орион", "Патриот", "Первомайский", "Прага", "Планета", "Рассвет", "Рига", "Родина", "Саяны", "Солнцево", "Таллин", "Улан-Батор", "Экран", "Эльбрус", "Янтарь".
Все кинотеатры построены в период с 1938 по 1988 годы, и большая часть из них не функционирует. Они расположены в восьми административных округах Москвы, в основном в спальных районах.