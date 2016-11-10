Кинотеатр "Орбита" превратится в многофункциональный центр

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Многофункциональный центр с мультиплексом сделают в кинотеатре "Орбита". Проектную документацию реконструкции здания уже согласовали, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Здание кинотеатра на пересечении проспекта Андропова и улицы Новинки перестроят и расширят. Его площадь увеличится более чем в четыре раза – до 8,6 тысячи квадратных метров. Фасад сделают закругленным с большим количеством прозрачного стекла, алюминиевых и керамических вставок.

В самом здании появятся различные магазины и киоски. Здесь будут сосредоточены все услуги и сервисы, а также представлен широкий диапазон культурно-образовательных и социальных программ. На третьем этаже здания разместится современный кинокомплекс с четырьмя залами, фойе, билетными кассами и зоной фудкорта.

На территории рядом с кинотеатром и в самом помещении создадут все условия для комфортного передвижения маломобильных граждан. На этажах оборудуют зоны безопасности для инвалидов, также установят два пассажирских и два грузопассажирских лифта.