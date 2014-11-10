Театр "Геликон-Опера" планируют открыть к началу театрального сезона 2015 года

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Обновленный театр "Геликон-Опера" могут открыть к началу театрального сезона 2015 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"До конца года мы планируем завершить все строительно-монтажные работы, начать работы по монтажу сценического оборудования. Строительство ведется полным ходом. Весной, думаю, завершим монтаж сцены, сценического оборудования, отстройку звука. К началу сезона надеемся быть приглашенными труппой на открытие театра", - приводит слова Бочкарева корреспондент M24.ru.

Проект реконструкции театра предполагает устройство и техническое оборудование сцены, отвечающее современным передовым технологиям и соответствующее мировым стандартам.

Сцена будет оснащена специальными платформами, которые будут синхронно подниматься и опускаться на глазах у зрителей. Это позволит быстро менять декорации и поднимать исполнителей с нижнего уровня на сцену.

В системе освещения сцены будут использоваться современные светодиодные прожекторы, позволяющие получить уникальные оттенки цветовой палитры.

Ранее сообщалось, что историческое здание Малого театра, являющееся памятником архитектуры XIX века, закрылось на реконструкцию 1 мая 2014 года. В ходе ремонта там установят современное оборудование, поменяют поворотный круг. В помещении появятся пандусы и лифты для зрителей с ограниченными возможностями.

Облик здания будет сохранен. Всего на реконструкцию будет потрачено 6,5 миллиарда рублей. Открыть историческую сцену планируют в 2016 году.

После закрытия театра труппа переехала в свой филиал на Большой Ордынке, где идет большая часть репертуара.

Кроме того, к 2016 году в столице отремонтируют театр "МодернЪ".