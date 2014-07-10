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Электроэнергия

10 июля 2014, 15:42

Подстанция "Молчаново" в Новой Москве будет реконструирована

реконструкция электроэнергия подстанции

Фото: ИТАР-ТАСС

Подстанция "Молчаново" в Новой Москве будет реконструирована. После обновления оборудования ее мощность возрастет в полтора раза, сообщает пресс-служба "МОЭСК".

"Проектом предусмотрена замена двух существующих силовых трансформаторов 6,3 МВА на более мощные по 10 МВА. Одновременно будут выполнены работы по реконструкции открытого распределительного устройства (ОРУ) 35 кВ. На смену устаревшим масляным выключателям установят современные элегазовые", - пояснили в компании.

Директор филиала "МОЭСК - Новая Москва" Юрий Стребко заявил, что использование современных технологий, оборудования и материалов позволяет вести реконструкцию подстанции без отключения потребителей.

Работы планируется завершить в 2015 году. На эти цели будет выделено более 305 миллионов рублей.

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