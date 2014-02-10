На реконструкцию Малого кольца МЖД выделят 16 млрд рублей

Фото: M24.ru

В этом году компания РЖД намерена выделить 16 миллиардов рублей на реконструкцию Малого кольца Московской железной дороги, сообщает в понедельник, 10 января, пресс-служба ведомства.

"Планируется реконструкция 225 километров линий сигнализации централизации и блокировки, 95 километров верхнего строения пути, 64 километров линий связи, а также установка 3101 опоры контактной сети", - говорится в сообщении.

Кроме того, проведут работы по реконструкции 11 зданий, строительству 15 дополнительных остановок, сооружению 108 километров шумозащитных экранов. Также предусматривается организация пассажирского движения с 100 пар электропоездов в сутки на двух выделенных путях Малого кольца МЖД. В результате чего у москвичей появится более 350 возможных вариантов пересадок при перемещении по городу, отмечается в сообщении пресс-службы РЖД.

Завершить работы планируется к 2015 году.

Реконструкция малого кольца МЖД

Напомним, что проект реконструкции и развития Малого кольца Московской железной дороги был одобрен в 2011 году. Он реализуется РЖД совместно с правительством Москвы и оценивается в 250 миллиардов рублей.

Практический этап реконструкции начался в 2012 году с участка Пресня - Канатчиково. Стройкомплекс Москвы также строит эстакады у делового цента "Москва-Сити" и проводит реконструкцию Можайского путепровода на Кутузовском проспекте.

Помимо этого, МЖД проводит реконструкцию Большого Дорогомиловского моста через Москву-реку.

При этом по новой дороге будут ездить скоростные электрички. Первые такие поезда москвичи смогут увидеть до конца этого года на участке между Химками и Ленинградским вокзалом.

Электропоезда будут развивать скорость не менее 80 километров в час, также в них будет 3 пары дверей для скорейшей посадки-высадки пассажиров, а сиденья будут располагаться вдоль стен. Также поезда оснастят кондиционерами и универсальной системой отопления, а для удобства пассажиров появятся поручни как в вагонах метро.