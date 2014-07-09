Московский дворец молодежи станет крупнейшим театром столицы

Сцена МДМ после реновации. Фото: пресс-служба МДМ

Масштабная реконструкция Московского дворца молодежи (МДМ) сделает его крупнейшим театром Москвы и позволит впервые представить на московской сцене самые зрелищные мюзиклы мира.

Реконструкцией Дворца молодежи занимается театральная компания "Стейдж Энтертейнмент". Как сообщил M24.ru глава компании Дмитрий Богачев, сейчас самым большим театром столицы является другая площадка, принадлежащая "Стейдж Энтертейнмент", театр "Россия", вмещающий более 1750 мест.

Эскиз фойе после реновации. Фото: пресс-служба МДМ

Однако начавшаяся этим летом реконструкция МДМ изменит расклад: в его зале смогут разместиться не менее 1850 зрителей.

Перестройка позволит московскому театру сравниться с ведущими сценами Бродвея. Сейчас в Театральном квартале Нью-Йорка функционируют 10 театров вместимостью свыше 1500 человек. Самый крупный из них, Gershwin Theatre, располагает 1933 креслами для зрителей, во втором по величине, Lyric Theatre, 1813 мест – меньше, чем планируется создать в МДМ.

Эскиз фасада театра после реновации. Фото: пресс-служба МДМ

По словам Богачева, реконструкция изменит не только вместимость театра. Не менее важным является тот факт, что для сцены заказано новейшее оборудование. К примеру, современные вальные лебедки без противовесов являются настоящим произведением технического искусства и позволяют бесшумно опускать декорацию на нужное место с точностью до миллиметра.

Перестройка начата в ходе подготовки к российской постановке знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Призрак оперы". Премьера запланирована на 4 октября 2014 года, а ввоз оборудования и костюмов начнется в первой половине августа. К этому сроку основные работы на сцене уже должны быть завершены. Ремонт фойе и фасадов продлится до 14 сентября.

Богачев подчеркнул, что оборудование сцены Дворца молодежи не предназначено исключительно под мюзикл Уэббера: оно универсально и позволит ставить на московской сцене мировые постановки любого масштаба. В планах "Стейдж Энтертейнмент" уже появились "Король Лев", "Мэри Поппинс" и "Анастасия". Благодаря реконструкции все эти спектакли впервые можно будет увидеть на русском языке.