На углу Лубянки и Рождественки появится 55-метровый храм

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Столичные власти одобрили план реконструкции ансамбля Сретенского монастыря, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Проект был принят на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы в четверг, 3 июля.

Так, в рамках реконструкции будет построен Храм Новомучеников и Исповедников Российских на крови. Высотная отметка сооружения вместе с куполом составит 55 метров. Здание храма возведут на пересечении улицы Большая Лубянка и Рождественского бульвара в квартале № 89 Центрального административного округа города Москвы.

Храм построят в память о семье последнего российского императора Николая II и погибших за веру в годы гонений на церковь. Его планируется возвести и освятить к 100-летию революции в 2017 году. Объект решено построить в связи с тем, что действующий собор на территории монастыря не может принять всех прихожан. В то же время новый храм вместит до 2 тысяч человек.

Отметим, что во времена СССР для расширения улицы Большая Лубянка снесли две церкви, располагавшихся на территории монастыря, и теперь восстановить их невозможно.

Для подготовки площадки под строительство храма предусмотрен снос строений, не имеющих исторической ценности. В существующем виде будут сохранены три здания: объекты культурного наследия федерального значения придел Сретенского собора, городская усадьба А.П. Карамышевой, а также дом, в котором жил поэт Демьян Бедный.

Напомним, размещение нового храма было согласовано с министерством культуры РФ в апреле этого года. На участке, предложенном под строительство, были проведены археологические раскопки, которые показали, что с XVI века на этом месте располагались монастырский огород и хозяйственные постройки.