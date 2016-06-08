В Коломенском на воду спустили древнерусские ладьи

Фото: new.vk.com/vik_vareg

В музее-заповеднике "Коломенское" спустили на воду древнерусские суда, которые привезли из Мурома специально для фестиваля "Времена и эпохи", сообщает "Вечерняя Москва".

Всего в столицу привезли три лодки. Самая большая из них 11-метровая "Чайка" за пятый год фестиваля и различных реконструкций прошла более четырех тысяч километров по воде. Именно в ней богатыри будут ночевать все дни праздника.

9-метровый "Стриж" будет впервые представлен на фестивале. Его изготовили минувшей зимой из дуба, который тщательно подбирали. Ведь для хорошей лодки нужно, чтобы дереву было около 70 лет, а диаметр корней составлял минимум 65 сантиметров.

Работу над третьей незаконченной долбенкой завершат на самом фестивале. Для гостей праздника проведут мастер-классы по скоблению, шлифовке и покрытию льняным маслом лодки.

Посетителям "Времен и эпох" увидят показательные посадки-высадки с древнерусских кораблей, метание стрел с борта судов и поединок, в котором сойдутся суда русичей и их противников.

Фестиваль "Времена и эпохи"

По словам руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимира Черникова, фестиваль "Времена и эпохи" – одно из центральных событий туристского сезона в Москве, и в этом году ожидается увеличение числа посетителей.

"Фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи. Древняя Русь" посетят в этом году около 2,5 тысячи человек из 196 клубов 15 стран мира. Это при условии, что отбираются только лучшие, и фестиваль может себе это позволить. Причем (будут участвовать – прим. ред.) Германия, Франция, Великобритания, США, Швеция, Норвегия, Дания, Польша, то есть те страны, которые проявляют интерес и, заметьте, к какой теме — теме древней Руси. Мне самому интересно посмотреть на американцев, присутствующих на фестивале", – сказал Владимир Черников.

Шестой фестиваль "Времена и эпохи" в Москве посвятят истории Древней Руси. Праздник пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" с 11 по 12 июня.

Основным сюжетом станут княжеские усобицы эпохи Древней Руси и борьба со степными народами. Главное событие – "Битва тысячи мечей" с участием бойцов в костюмах русичей, викингов и степняков, оно будет идти в течение двух дней.