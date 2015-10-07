Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю могут запустить до конца года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Власти Москвы прилагает все усилия, чтобы запустить движение в Алабяно-Балтийском тоннеле в этом году, сообщил журналистам глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, технически тоннель готов к запуску, идет переоформление документов для запуска в эксплуатацию.

"Ситуация нестандартная, и зависит от большого количества контролирующих органов, поэтому дату запуска называть я не готов. Мы прилагаем все усилия, для того чтобы это произошло до конца 2015 года", – передает слова Бочкарева Агентство "Москва".

Напомним, тоннель строится с 2005 года. За это время на объекте сменился подрядчик – достраивала объект городская компания "Мосинжпроект". Строительное объединение "Космос", которое занималось проектом ранее, обанкротилось.

Когда начнет полноценную работу Алабяно-Балтийский тоннель

Тоннель проходит под Ленинградским проспектом, двумя транспортными тоннелями (Волоколамским и Ленинградским), Замоскворецкой линией метро, станцией Подмосковная Московской железной дороги, а также соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую.

В Алабяно-Балтийском тоннеле установят автоматическую систему распределения реагентов и лотки с подогревом для лишней воды, чтобы не допустить подтопления и обледенения. До конца года в тоннеле оборудуют комплекс водоотведения и аварийного сброса воды в случае обильных осадков.

Для сбора осадков под дорожным полотном установят специальные лотки с подогревом. Вода сможет стекать в них через ливневые решетки. Это поможет избежать образования наледи, и автомобили смогут безопасно двигаться в тоннеле. АБТ также оборудуют автоматической системой распределения противогололедных реагентов.

Шестиполосный Алабяно-Балтийский тоннель станет частью строящейся Северо-Западной хорды, строительство которой завершат к 2016 году. Кроме того, до конца года над тоннелем должны возвести многоуровневую автостоянку. Парковка над перекрытием подземной магистрали сможет вместить более 570 автомобилей.